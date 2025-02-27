Россияне атаковали беспилотником Херсон: есть раненый
В четверг, 27 февраля, около 10:30 российские войска атаковали беспилотником мужчину в Херсоне
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
В больницу доставили 33-летнего мужчину, который получил взрывную травму, обломочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног.
Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему. Состояние херсонца – средней тяжести.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще два человека получили ранения.
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Российские школьники поздравили окупантов рисунками с эмблемами ССО ВСУ
27 февраля 2025, 14:15Стало известно, какой будет погода в последний день зимы
27 февраля 2025, 14:12Полиция идентифицировала 4 российских командиров, отдавших приказ расстреливать харьковчан
27 февраля 2025, 13:46Стало известно, сколько "ограниченно пригодных" украинцев, которые должны пройти медкомиссию до 5 июня
27 февраля 2025, 13:31Смерть из-за наушников: на Фастовщине под колесами поезда погибла девушка
27 февраля 2025, 13:21В Украине усложнили пересечение границы мужчинам, перевозящим гуманитарные и медицинские грузы
27 февраля 2025, 13:20На Буковине пограничники ночью задержали троих мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
27 февраля 2025, 13:10Зеленского пригласили на саммит лидеров Евросоюза, который состоится 6 марта
27 февраля 2025, 12:563000-4000 долларов за побег: в Закарпатье ликвидировали канал незаконной переправки лиц за границу
27 февраля 2025, 12:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все блоги »