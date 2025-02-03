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За прошедшую неделю в Харькове родились 48 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Харьковского городского совета.

Так, с 23 по 29 января в областном центре Харьковской области появились на свет 48 малышей. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 28 мальчиков и 20 девочек, в том числе две двойни – все мальчики.

"Всего с начала войны в Харькове появились на свет 7392 ребенка", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины анонсировал выплату единовременного пособия для прохождения зимнего периода в размере 6500 гривен. Эту помощь могут получить семьи переселенцев и малообеспеченные семьи с детьми.