За тиждень у Харкові народилося майже 50 малюків

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За минулий тиждень у Харкові народилося 48 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із 23 по 29 січня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 48 малюків. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 28 хлопчиків та 20 дівчаток, у тому числі дві двійні — всі хлопчики.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 7392 дитини", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України анонсував виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6500 гривень. Цю допомогу зможуть отримати сім'ї переселенців та малозабезпечені сім'ї з дітьми.