На Житомирщине объявили подозрение клирику УПЦ МП, который навязывал пророссийские взгляды и оправдывал войну
СБУ собрала доказательную базу касательно антиукраинской деятельности клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП в Житомирской области
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
После начала полномасштабной войны клирик навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения, оправдывающие войну РФ против Украины.
Среди прочего, на страницах клирика российское вторжение в Украину преподносилось как "гражданский конфликт", а военные преступления рашистов – оправдывались.
Кроме того, фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий, а также призывал к поддержке РПЦ.
Как установило расследование, злоумышленник фиксировал свои антиукраинские выступления на камеру, а затем размещал видео на своей странице в сети Фейсбук.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты информационно-взрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.
Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Киеве будут судить агентов ФСБ, которые "под прикрытием" УПЦ МП распространяли российские нарративы.