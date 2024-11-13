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13 ноября 2024, 15:54

На Житомирщине объявили подозрение клирику УПЦ МП, который навязывал пророссийские взгляды и оправдывал войну

13 ноября 2024, 15:54
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фото: СБУ
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СБУ собрала доказательную базу касательно антиукраинской деятельности клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП в Житомирской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

После начала полномасштабной войны клирик навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения, оправдывающие войну РФ против Украины.

Среди прочего, на страницах клирика российское вторжение в Украину преподносилось как "гражданский конфликт", а военные преступления рашистов – оправдывались.

Кроме того, фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий, а также призывал к поддержке РПЦ.

Как установило расследование, злоумышленник фиксировал свои антиукраинские выступления на камеру, а затем размещал видео на своей странице в сети Фейсбук.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты информационно-взрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве будут судить агентов ФСБ, которые "под прикрытием" УПЦ МП распространяли российские нарративы.

Житомирская область СБУ подозрение клирик УПЦ МП
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