Россияне обстреляли многоэтажки в центре Херсона: есть разрушения

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В понедельник днем, 28 октября, российские войска ударили по Центральному району Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые многоэтажные дома

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Он уточнил, что после 15:00 оккупационные войска РФ несколько раз атаковали многоэтажки в центре Херсона.

"Повреждены крыша, окна. К счастью, на этот раз обошлось без убитых и раненых", — говорится в сообщении.

Херсонская ГВА предоставляет владельцам пострадавших квартир комплексную помощь.

Напомним, вчера российские оккупационные войска обстреляли многоэтажки в Центральном районе Херсона. Из-за вражеских ударов погибли и ранены местные жители.