В Харьковской области задержали блогера, который сливал данные о размещении ВСУ

фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине задержан «блогер», который сливал в Телеграмм-канал дислокации украинской армии на Купянском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В частности, задержан 32-летний житель села Кившаровка Купянского района. Он являлся администратором пророссийского Telegram-канала.

На этом ресурсе он систематически обнародовал данные о локациях украинских военных и техники.

"Блогер" призвал читателей канала приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что обнародованная мужчиной информация могла быть использована врагом для совершения прорыва и оккупации населенных пунктов Купянского района.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении в условиях военного положения информации о расположении ВСУ. Суд отправил его под арест. Фигуранту грозит от 8 до 12 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила 35-летнюю контрактницу ВСУ, собиравшую информацию для врага. Полученные от нее данные войска противника использовали для ударов по военным объектам в Харьковской области.