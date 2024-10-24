фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила 35-летнюю контрактницу ВСУ, собиравшую информацию для врага. Полученные от нее данные войска врага использовали для ударов по военным объектам в Харьковской области.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Радиотелеграфистку воинской части завербовали через телеграмм-каналы. С ней начал общаться представитель ФСБ, как "рядовой гражданин". Он предлагал ей "близкие отношения".

Впоследствии женщина использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации сил обороны в Харькове и прилегающих территориях. Также, как отмечают в СБУ, она самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских военных.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении по статье Уголовного кодекса о несанкционированном распространении информации об ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Она находится под стражей, ей грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове будут судить местную жительницу, которая, по данным следствия, корректировала удары армии РФ и передавала данные о расположении личного состава и вооружении украинских военных.