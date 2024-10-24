В Донецкой области разоблачили агента росгвардии, который помогал оккупантам наступать на Мирноград

фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области российского агента, который помогал оккупантам готовить прорыв обороны Мирнограда на Покровском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Предателем оказался 25-летний безработный житель Мирнограда, которого дистанционно завербовала военная разведка РФ.

Фигурант обходил город и его окрестности, где скрыто фиксировал локации укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны. Полученный разведданным агент мессенджером присылал "связному" – еще одному предателю, воюющему в рядах росгвардии на Восточном фронте.

Также вражеский агент передавал геолокации энергообъектов, которые снабжают светом Покровский район.

СБУ установила местонахождение корректировщика и задержала его. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Киеве. По данным правоохранителей, его планировала военная разведка России.

Также сообщалось, что у предательницы Таисии Повалий конфисковали BMW, оружие, дом, землю под Киевом и права на песни.