В Донецкой области разоблачили агента росгвардии, который помогал оккупантам наступать на Мирноград
Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области российского агента, который помогал оккупантам готовить прорыв обороны Мирнограда на Покровском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Предателем оказался 25-летний безработный житель Мирнограда, которого дистанционно завербовала военная разведка РФ.
Фигурант обходил город и его окрестности, где скрыто фиксировал локации укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны. Полученный разведданным агент мессенджером присылал "связному" – еще одному предателю, воюющему в рядах росгвардии на Восточном фронте.
Также вражеский агент передавал геолокации энергообъектов, которые снабжают светом Покровский район.
СБУ установила местонахождение корректировщика и задержала его. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Киеве. По данным правоохранителей, его планировала военная разведка России.
Также сообщалось, что у предательницы Таисии Повалий конфисковали BMW, оружие, дом, землю под Киевом и права на песни.