Минимум 19 человек пострадали: Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову

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Россияне 27 марта нанесли удар авиабомбами по Харькову, зафиксировано попадание по школе и среди жилых домов. В результате атаки погибшие и раненые

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову. По состоянию на сегодняшний день 19 пострадавших людей, четверо из них - дети, информирует RegioNews.

"Теперь - авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. В настоящее время известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким", - отметил он.

Зеленский сообщил, что пострадали по меньшей мере 19 человек, в том числе дети. В частности, девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года.

"Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 – это жизненно важные задачи. Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений – почему "петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, которые страдают от российских террористов", – отметил он.

Как рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, по Харькову ударили авиабомбами – впервые с 2022 года. Под ударом Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета - первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов. Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. Эти два удара стали первыми за это время.

"Похоже, россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, по школе, по больнице. На данный момент - 19 пострадавших, среди которых 4 ребенка. Один гражданский мужчина погиб", - рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Напомним, россияне нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Один человек погиб, еще 16 получили ранения, среди них четыре ребенка.