Никто не гарантирует защиту личных данных, которые Терехов собирает для "Карточки харьковчанина", - журналисты

В рамках проекта "Карточка харьковчанина" городские власти Харькова собирают персональные данные людей, которые могут быть переданы третьим лицам и которые могут быть использованы в манипуляциях во время выборов харьковского городского головы

Об этом идет речь в журналистском расследовании, сделанном в рамках проекта "Цена вопроса".

По словам авторов расследования, "Карточка харьковчанина" - одна из самых обсуждаемых тем последних недель. "Мэрия сулит держателям карты скидки и льготы, но не дает никаких гарантий безопасности данных", - утверждают журналисты.

По их словам, амбициозный проект "Карточка харьковчанина" анонсировали в начале этого лета. На заседании исполкома и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что держатели карточки получат привилегии и скидки, которые позволят семьям сэкономить до 1 тыс. грн в месяц, плюс обладатели карточки получат право бесплатного посещения зоопарка.

Журналисты напомнили, что работу над выдачей карточек начали с "ученической карточки", для чего передали школам бумажные анкеты, которые должны были заполнить родители учеников. Но на самом деле "простые данные" в анкете – "это более двух десятков пунктов личной информации, начиная от прописки, и заканчивая серией и номером паспорта, а также идентификационным кодом". При этом в анкете есть пункт, который предполагает согласие заполняющего анкету на передачу личных данных третьим лицам. И никто не гарантирует безопасности этих данных, говорится в материале.

Журналисты отмечают, что система сбора данных для выдачи карточки харьковчанина доверия у людей не вызывает. Например, при сборе данных для ученических карточек в открытый доступ в интернет "была выложена вся информация об учениках и их родителях".

Как отмечают авторы расследования, директор коммунального учреждения "Офис реформ Харькова", куратор проекта "Карточка харьковчанина" Павел Столбовой от журналистов, задающих неудобные вопросы убегает, а "автор проекта и.о. мэра Харькова Игорь Терехов от прессы загораживается толпой людей, аргументируя нежелание отвечать на вопросы занятостью".

Один из лучших харьковских специалистов в области кибербезопасности, директор HackControl CyberSecurity Никита Кныш в комментарии авторам расследования отметил, что система настолько ненадежна, что в безопасности себя не может чувствовать никто. "Насколько мне известно, на данный момент в Департаменте цифровой трансформации недостаточное количество компетентных людей для имплементации столь сложного проекта", - сказал он.

"Существуют и другие немаловажные риски, - отмечают авторы проекта, - в октябре этого года Харьков ожидают выборы мэра. По прогнозам экспертов, компания будет не слишком чистой, и в ход пойдут всевозможные способы собрать дополнительные голоса и "Карточка харьковчанина", а точнее информация, которую без задней мысли предоставят властям горожане, может стать отличным подспорьем для манипуляций на выборах".

Представитель ОО "Опора" Николай Зинченко в комментарии журналистам отметил: "Это может быть использовано для создание тех же самых "сеток", которые у нас создавались на многих избирательных компаниях, когда какие-то потенциальные кандидаты или их штабы собирали данные большого количества людей или просто покупали базу данных с людьми, и потом просто точечно ходили по этим адресам и покупали избирателей".

Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности мэра Харькова временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который де-факто уже несколько месяцев активно ведет избирательную кампанию. Проект "Карточка харьковчанина" запущен и реализуется по инициативе Терехова.