Прокуратура открыла производство по факту злоупотреблений при реконструкции Харьковского зоопарка

Об этом на своем телеграм-канале сообщила депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева, обнародовав копию ответа Харьковской областной прокуратуры на ее депутатское обращение.

"Харьковская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Харьковского зоопарка", - в частности сообщила Мустафаева.

"3 миллиарда гривен на зоопарк. Большая часть которых ушли на офшорные компании "честных" чиновников и подрядчиков. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы довести это дело до конца и наказать виновных!" – добавила депутат Харьковского горсовета.

В письме прокуратуры сообщается, что уголовное производство открыто по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение или растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и будет расследоваться Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области.

Напомним, реконструкция Харьковского зоопарка является одной из главных избирательных "фишек" и.о. харьковского городского головы Игоря Терехова. На реконструкцию зоопарка из городского бюджета выделено более 2,5 млрд. грн.

Летом Терехов неоднократно обещал, что Харьковский зоопарк будет открыт после реконструкции 23 августа, в День города. Кроме того, по заверению Терехова, обладатели "карточки харьковчанина" будут иметь возможность посещать зоопарк бесплатно.

Однако 23 августа оказалось, что зоопарк открыли лишь формально. Работы по реконструкции еще не завершены, а 23 августа посетить зоопарк могли исключительно обладатели именных приглашений. Все остальные харьковчане и гости столицы не могли посетить распиаренный реконструированный зоопарк даже за деньги. В настоящее время работы по реконструкции зоопарка продолжаются.

Журналистское расследование проекта "Цена вопроса" выяснило, что львиную долю в реконструкции харьковского зоопарка получила компания "Жилстрой-1", которая заключила с городом более сотни контрактов на сумму более 2,1 млрд грн. Выбор генерального подрядчика, по мнению расследователей, не удивителен, поскольку генеральный директор "Жилстроя-1" Александр Харченко имеет с Игорем Тереховым "теплые отношения" и общие бизнес-активы.