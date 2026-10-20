На Буковине автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водителя госпитализировали
На Буковине в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 32-летний мужчина. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, а водителя доставили в больницу
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла 19 октября недалеко от села Сербичаны Днестровского района.
По предварительным данным полиции, 32-летний житель Хмельницкого, управляя автомобилем Geely, не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 города Сокиряны Днестровского районного отдела полиции.
По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, в Ровно иномарки влетели друг в друга на светофоре. 38-летний водитель Renaulte Megane уехал на запрещенный сигнал светофора. Он не предпочел Renaulte Koleos, за рулем которого находился 44-летний местный житель.