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20 октября 2026, 11:33

На Буковине автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водителя госпитализировали

20 октября 2026, 11:33
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Фото: Национальная полиция
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На Буковине в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 32-летний мужчина. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, а водителя доставили в больницу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 19 октября недалеко от села Сербичаны Днестровского района.

По предварительным данным полиции, 32-летний житель Хмельницкого, управляя автомобилем Geely, не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 города Сокиряны Днестровского районного отдела полиции.

По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Ровно иномарки влетели друг в друга на светофоре. 38-летний водитель Renaulte Megane уехал на запрещенный сигнал светофора. Он не предпочел Renaulte Koleos, за рулем которого находился 44-летний местный житель.

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