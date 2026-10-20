08:12  20 октября
Российская атака на Хмельнитчине повредила церковь и колокольню
12:27  20 октября
На трассе Киев – Одесса после атаки перекрыли движение: как объехать
12:19  20 октября
В Одессе грузовой поезд наехал на мужчину: он потерял руку
UA | RU
UA | RU
20 октября 2026, 11:56

На Ровенщине после российских атак обесточены многие населенные пункты

20 октября 2026, 11:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате российских атак на Ровенщине во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением света

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"По результатам вражеских атак, во многих населенных пунктах Ровенщины – обесточивание", – отметил он.

По словам Коваля, область пережила еще одну тяжелую ночь. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили многие враждебные цели, однако избежать повреждений не удалось.

В частности, в жилой зоне выбило окна. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах области.

Напомним, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛ А типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война электричество Ровенская область ПВО отключения света
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
"Конверты" для депутатов: ЦПК требует возбудить дело против Арахамии
20 октября 2026, 15:01
На Прикарпатье иномарка вылетела в кювет: водитель и пассажир не выжили
20 октября 2026, 14:55
На Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека
20 октября 2026, 14:40
В пригороде Днепра после атаки РФ на склады нашли тела двух человек
20 октября 2026, 14:29
В Ровенской области РФ атаковали торговый центр: есть раненые
20 октября 2026, 13:54
В Киеве двое рецидивистов планировали взорвать здания ТЦК по заказу РФ
20 октября 2026, 13:37
Зеленский назвал три ключевых темы разговора с Рубио
20 октября 2026, 13:31
Атака дронов на Волынь: повреждены СТО, стоянка грузовиков и склад "Эпицентра"
20 октября 2026, 13:13
Россияне ударили по складу в Запорожье: есть пострадавшие
20 октября 2026, 12:58
Сил обороны поразили пункты управления, склады обеспечения и места скопления оккупантов
20 октября 2026, 12:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Все блоги »