Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате российских атак на Ровенщине во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением света

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"По результатам вражеских атак, во многих населенных пунктах Ровенщины – обесточивание", – отметил он.

По словам Коваля, область пережила еще одну тяжелую ночь. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили многие враждебные цели, однако избежать повреждений не удалось.

В частности, в жилой зоне выбило окна. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах области.

Напомним, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛ А типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.