Электронная подпись Кернеса была фальсифицирована по указанию Терехова, - харьковский депутат Мустафаева

Сразу же после отправки Геннадия Кернеса в клинику "Шарите" по указанию нынешнего и.о. мэра Харькова Игоря Терехова была сделана фальшивая электронная подпись тогдашнего мэра, при помощи которой Терехов занял должность секретаря Харьковского горсовета

Об этом на своем телеграмм-канале написала депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении документы.

По ее словам, харьковские так называемые элиты, "явили Украине беспрецедентный пример политического мародерства. Но если обычные мародеры в большинстве случаев обирают мертвых, то наши решили обобрать Геннадия Адольфовича, когда он изо всех сил боролся за жизнь".

По информации Мустафаевой, 16 сентября 2020 года медицинский борт доставил Кернеса в клинику "Шарите" в Берлине. "А уже 17 сентября 2020 года, по указке нынешнего исполняющего обязанности мера, а тогда первого зама мэра Игоря Терехова, были поданы изменения в декларацию Кернеса 16:42 и 16:47. Во время подачи изменений декларации (касательно расходов на медборт) злоумышленники заметили, что срок действия электронного ключа заканчивается в сентябре 2020 года", - написала она.

Сервер НАЗК, по данным, которыми располагает Мустафаева, "зафиксировал два IP адреса 91.201.180.76 и 32 – это адреса КП "ГорИнфоЦентр", а компьютеры, с которых входили на сервер НАЗК имея логин, пароль и электронный ключ, находятся в пользовании Главного системного администратора Лукьянова Артура Ивановича. Вся эта информация находится в распоряжении правоохранительных органов всех уровней! Пятью минутами позже был продлен срок действия электронного ключа. Все с того же офиса КП "ГорИнфоЦентр" в городе Харьков проспект Науки, 38, офис 618. Вот так была создана фальшивая электронная подпись Геннадия Кернеса".

"Вопрос в том, что подобные электронные документы могут быть созданы и подписаны исключительно подписантом. Еще раз напомню, в это время Геннадий Кернес находился в Германии, в клинике, в реанимации. После получения фальшивого электронного ключа началась политическая ярмарка невиданной щедрости", - написала Мустафаева.

По ее словам, "от имени Геннадия Адольфовича принимались решения, формировались списки депутатов, назначались чиновники. Одним словом, банда политических мародеров под предводительством Игоря Терехова захватила город и творила в нем, что хотела, прикрываясь авторитетом уважаемого и любимого харьковчанами мэра, который был заблокирован болезнью в Германии".

"И эти люди теперь рассказывают нам, как они любили покойного. Нет они не наследники, они политические бандиты и мародеры. Все документы подтверждающие мои слова есть в нашем распоряжении, все желающие могут ознакомиться с ними по ссылке", - написала она.

Также Мустафаева обратилась к президенту Украины, к Совету нацбезопасности и обороны и ее секретарю Алексею Данилову, к Нацагентству предотвращения коррупции и к генеральному прокурору. "Господа, остановите преступление. Господа, накажите политических мародеров. Преступники должны сидеть в тюрьме, а не управлять городом! Харьковчане, поймите волки приходят в овечьих шкурах, они жалобно говорят, зато хищно действуют. Я призываю все соответствующие государственные органы немедленно разобраться в ситуации. Приближаются выборы, мы не можем отдать власть мародерам!" – заявила Мустафаева.

Напомним, Геннадий Кернес, по официальной версии, умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавирусной болезни. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова. Подлинность электронной подписи Кернеса у многих вызывает сомнение, поскольку есть информация, что Кернес все время пребывания в "Шарите" был без сознания и не мог принимать никаких решений.

В сентябре под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.