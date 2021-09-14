Харьковчане пришли к Венедиктовой требовать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса

Под Офисом генерального прокурора прошел митинг, участники которого требовали от генерального прокурора Ирины Венедиктовой расследовать все обстоятельства болезни и смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса

В акции протеста приняли участие харьковчане. Они держали в руках плакаты: "Харків'яни чекають правди", "Вимагаємо розслідування смерті Кернеса", "Рятуйте Харків від рейдерства", "Ми маємо право на правду" и тому подобное.

Участники акции также заявили, что в официальной версии смерти Кернеса очень много нестыковок, что говорит о том, что правду о болезни и смерти Кернеса пытаются скрыть.

Также они требуют обратить внимание на обстоятельства прихода к власти в Харькове и.о. мэра Игоря Терехова, поскольку есть большие сомнения в подлинности электронной подписи Кернеса, на основании которой Терехов стал секретарем Харьковского горсовета, поскольку скорее всего Кернес все время нахождение в клинике "Шарите" был без сознания. Митингующие считают, что болезнь и смерть Кернеса, а также последовавшая за этим смена власти в Харькове, могут быть результатом умышленного преступления, а власть в Харькове узурпированной.

"Есть основания полагать, что электронная подпись была сделана, когда сам Кернес был уже не в сознании. Возможно, Кернес тогда уже был в коме. Потому все это и порождает много неизвестности", – заявил один из организаторов акции, директор общественной организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов.

Также он добавил, что уже несколько раз пытался разместить петиции на сайте президента с требованием расследование обстоятельства смерти Геннадия Кернеса, но все тщетно. Такую же петицию он пытался разместить и на сайте Харьковского горсовета, но и этого ему не удалось.

К митингующим вышел представитель Офиса генерального прокурора и взял их письменное заявление с требованием о начале расследования обстоятельств смерти Геннадия Кернеса, а также о том, каким образом к власти в городе пришел нынешний временный мэр Игорь Терехов. По словам Андрея Ильгова, представитель Офиса генпрокурора пообещал, что их обращение будет зарегистрировано и рассмотрено.

Напомним, ранее сегодня акция протеста с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому взять под личный контроль расследование обстоятельств смерти Кернеса прошла под зданием Офиса президента.

Геннадий Кернес, по официальной версии, умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавирусной болезни. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова. Подлинность электронной подписи Кернеса у многих вызывает сомнение, поскольку есть информация, что Кернес все время пребывания в "Шарите" был без сознания и не мог принимать никаких решений.