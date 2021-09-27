В Минздраве ожидают пик COVID-волны с октября по декабрь

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Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно на ноябрь, однако при росте количества больных, эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше", - сказал Кузин.

Санврач отметил, что на данный момент оценивать насколько раньше может произойти всплеск очень трудно, ведь ситуация разворачивается достаточно быстро.

"То, что мы видим точно - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно", - отметил Кузин.

Он добавил, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем иммунизации населения.

"Нужно выбрать себе пункт прививания, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - резюмировал Кузин.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа.