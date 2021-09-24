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24 сентября 2021, 18:25 34

На Харьковщине мужчина "заминировал" суд и прокуратуру

24 сентября 2021, 18:25 34
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из открытых источников
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На Харьковщине местный житель "заминировал" районный суд и прокуратуру. Полиция оперативно его задержала

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции.

Отмечается, что днем в отдел полиции № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о заминировании административного здания в городе Змиев, где расположен районный суд и прокуратура.

По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа, личный состав отдела полиции, сотрудники ГСЧС и специалисты-взрывотехники. Правоохранители осмотрели 190 квадратных метров здания и 400 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 32 человека. Во время обследования объекта взрывных устройств не обнаружили.

Полицейские оперативно установили личность "шутника". Как выяснилось, мужчина во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому назвать следователем мотив своего поступка не смог.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что на Запорожье местный житель "заминировал" прокуратуру и суд.

суд минирование прокуратура уголовное дело ГСЧС

 
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