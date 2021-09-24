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24 вересня 2021, 18:25 36

На Харківщині чоловік "замінував" суд та прокуратуру

24 вересня 2021, 18:25 36
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з відкритих джерел
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На Харківщині місцевий житель «замінував» районний суд та прокуратуру. Поліція оперативно його затримала

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що вдень до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі у місті Зміїв, де розташований районний суд та прокуратура.

За адресою виїжджали керівництво, слідчо-оперативна група, особовий склад відділу поліції, співробітники ДСНС та спеціалісти-вибухотехніки. Правоохоронці оглянули 190 квадратних метрів будівлі та 400 квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 32 особи. Під час обстеження об’єкту вибухових пристроїв не виявили.

Поліцейські оперативно встановили особу "жартівника". Як з’ясувалось, чоловік під час скоєння злочину знаходився у стані алкогольного сп’яніння, тому назвати слідчим мотив свого вчинку не зміг.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що на Запоріжжі місцевий житель "замінував" прокуратуру та суд.

суд мінування прокуратура кримінальна справа ДСНС

 
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