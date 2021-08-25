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25 августа 2021, 19:19 19

Михаил Добкин: На улицах Харькова будет безопасно

25 августа 2021, 19:19 19
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Харьков станет безопасным городом, если за нарушения правопорядка будут наказывать всех – и рядовых граждан, и тех, кто называют себя активистами или патриотами

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

В частности, Михаил Добкин заявил, что он приложит все свои усилия для того, чтобы навести порядок на улицах Харькова, нравится это кому-то или нет.

"Люди не должны бояться выходить на улицы города. Жители Харькова должны понимать, что их никто не тронет, а если тронет – этот человек понесёт ответственность. Сегодня, если поймали пьяного хулигана за правонарушение, его привлекают к ответственности. А вот, если человек достает из кармана "удостоверение", что он – активист или патриот, его тут же отпускают. Такого не должно быть", – считает Михаил Добкин.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков" также добавил, что временное руководство Харькова сегодня "играет в потомков победителей над нацистской Германией", но в то же время эти самые руководители города братаются с националистическими объединениями "Нацкорпус", "Фрайкор" и им подобными. А некоторых представителей этих движений, напомнил Михаил Добкин, приглашают даже на заседания сессии Харьковского горсовета.

"В нашем городе проживает 111 народностей и никогда у нас не было проблем, пока кто-то не начал кричать, что они – титульные, главные, а все остальные – мусор. Также были заявления, что те, кому такой подход не нравится – чемодан, вокзал, Россия, Азербайджан, Армения. Такого быть не должно", – заявил Михаил Добкин.

Напомним, ранее, комментируя обыски СБУ у членов харьковской ячейки "Нацкорпуса", которых подозревают в создании преступной организации, Михаил Добкин заявил, что если "мы хотим порядка, развития, процветания, движения вперед, то закон должен быть на первом месте для всех, независимо от их былых заслуг".

Харьков Михаил Добкин

 
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