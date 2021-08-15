Михаил Добкин проводит встречи в различных районах Харькова, чтобы знать проблемы из первых уст

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Лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин заявил, что его команда готова работать на развитие Харькова и в центре будущих преобразований города будет человек

Об этом он рассказал на очередной встрече с харьковчанами, сообщает сайт общественной организации "Наш Дом – Харьков".

По словам Добкина, он каждый вечер приезжает в обычные дворы, чтобы лично напрямую говорить с горожанами. Как отмечают в команде "Наш Дом — Харьков", в летнее время местом встреч будут передвижные детские арт-площадки, которые работают в разных районах города.

"В центре хватает парков, скверов. Поэтому они будут в основном передвигаться по Северной Салтовке, Холодной горе, ХТЗ. И мы потихонечку из центра будем перебираться к окраинам и наводить здесь порядок", — сказал Добкин жителям одного из спальных районов.

Политик добавил, что для него очень важным есть создание в спальных районах Харькова максимально удобных условий для комфортной жизни горожан. Он хочет развивать инфраструктуру, которая не будет зависеть от центра.

Кроме того, Добкин заверил харьковчан, что собирается бороться до конца и победить на внеочередных выборах.

"Я имею четкое понимание, что делать, в каком направлении двигаться, чтобы Харьков развивался. Я слышу людей, у нас хорошая обратная связь. На каждой нашей встрече появляются будущие помощники на общественных началах — мои "глаза и уши" в каждом районе, дворе. И я уверен, что мы создадим отличную команду, с которой вместе будем развивать наш любимый город", — подытожил Михаил Добкин.