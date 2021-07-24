Михаил Добкин предложил назначать общественных активистов помощниками мэра Харькова на общественных началах

Об этом он заявил на встрече с харьковчанами в "ДОБКИН ХАБ" "Плехановская", сообщает сайт ОО "Наш Дом - Харьков".

По его словам, помощником городского головы на общественных началах сможет стать любой харьковчанин, который разделяет взгляды Михаила Добкина на развитие Харькова, независимо от возраста и социального положения.

"Материальных преимуществ это не добавит, но это добавит вам возможностей, даст определенный статус, и будет давать возможность встретиться со мной, как с мэром, это, во-первых. А во-вторых, это для меня будет возможностью вникать в какие-либо проблемы, где вы видите, что происходит что-то неправильное", - заявил Добкин.

Также лидер ОО "Наш Дом – Харьков" добавил, что сейчас его команда думает, как эту инициативу реализовать. "Я считаю, что даже если у меня будет 1-2 тысячи помощников на общественных началах, ничего в плохого в этом не будет", - сказал Добкин и добавил, что платить помощникам он не сможет, да и плата убьет смысл этой идеи.

"Мне помощники или советники нужны не только для того, чтобы давать советы, а для того, чтобы быть в каких-то ситуациях моими глазами и донести верную позицию. Поэтому я опираюсь на вас, как на своих помощников", - обратился Михаил Добкин к харьковчанам.

Напомним, ранее Михаил Добкин на встрече с харьковчанами заявил, что стратегия развития Харькова должна предполагать, что город выстраивается вокруг человека, а не вокруг потребностей власти, как это происходит сейчас.

По его словам, Харьков должен развиваться так, чтобы каждый харьковчанин за короткое время мог получить все те услуги, которые предоставляет своим жителям город. "Человеку в первую очередь должны быть удобны и доступны услуги города, в том числе и финансово", - отметил Добкин, пояснив, что имеет в виду транспортные услуги, сферу отдыха и развлечений, услуги образования и здравоохранения.

Выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года.