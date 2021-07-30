Михаил Добкин: Я буду баллотироваться в мэры Харькова, как бы это кому не нравилось

Лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин готов к тому, что его попытаются не допустить к участию в выборах мэра Харькова, но уверен, что "чернушные" методы его оппонентам не помогут

Об этом он заявил на встрече с волонтерами и активистами – членами своей команды, которая состоялась в "ДОБКИН ХАБ" "Салтовка", сообщает сайт ОО "Наш Дом – Харьков".

В частности, Добкин заверил членов своей команды, что будет баллотироваться в мэры Харькова и его решение основывается на том, что "город могут повести не в том направлении".

По словам политика, он обязательно наведет в городе порядок, потому что "по-другому у нас никогда не было".

"Меня попытаются не допустить к выборам – я к этому готов. Меня попытаются снять с выборов – я к этому тоже готов. Меня попытаются с помощью судебных решений не допустить – я и к этому готов. Я вижу обратную реакцию людей, когда с ними встречаюсь в городе, она мне нравится, она меня обнадёживает. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже получили частичку драйва", – сказал Михаил Добкин, обращаясь к членам своей команды.

Он призвал членов своей команды не верить тому, что будут распространять о нем его политические оппоненты, потому что это их "чернушные" методы и они привыкли так действовать.

Добкин также рассказал о своем видении развития города и о том, что успешный руководитель – этот тот, кто будет не на словах, а на деле защищать свой город. "У меня есть четкое понимание, в какую сторону должен идти наш город, как он должен развиваться. Когда в 2009 году мне говорили: "Вы все врете", "Вы все крадете", "Вы все деревья срубите и построите там себе дома", это о парке Горького, который сегодня мы все знаем, любим и гордимся. Мы в 2009 году начали проект, в 2010 его презентовали, прошло строительство, и в 2013 году он открылся и принимали там президента, хвастались", - подчеркнул политик.

Также на встрече Добкин лично познакомился с волонтером, который стал известен в городе тем, что на улицах читает рэп. За его нестандартный подход к работе и креатив лидер организации "Наш Дом – Харьков" вручил волонтеру-рэперу подарок – портативную колонку и сделали совместное фото.

Напомним, ранее Добкин заявлял, что мэром Харькова должен быть политик, который сможет говорить с Киевом на равных и отстаивать интересы Харькова. "Я категорически против определения, что мэр – это только хозяйственник. Это в пользу тех, кто не имеет ни характера, ни харизмы, ни авторитета. Мэр – это политик. Потому что он определяет политику города, развитие города. Он расставляет приоритеты. И он отстаивает свой город, свою громаду в спорах в Кабинете министров, с президентом и с другими, которые так или иначе влияют на то, как город будет развиваться", – отметил Михаил Добкин.