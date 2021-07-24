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24 июля 2021, 18:33 19

Михаил Добкин рассказал, как улучшит систему здравоохранения в Харькове

24 июля 2021, 18:33 19
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Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин планирует создать в городе четыре новых медицинских центра, где харьковчане могли бы ежегодно проводить полную диагностику

Об этом Михаил Добкин заявил на встречах с харьковчанами в "ДОБКИН ХАБе"

По его словам, одно из главных направлений Концепции развития Харькова, подготовленной его командой, является медицина. "Будет создано четыре новых медицинских центра, три – для взрослых и один для детей. Я хочу, чтобы ежегодно хотя бы 85% населения города могли проводить в них полную диагностику", - заявил Добкин, добавив, что уже проработал с медиками систему такой диагностики.

"Будет введена специальная медкарточка для людей, и если человек попадает в группу, которая должна получать диагностику бесплатно, то на его карточку автоматически будет зачислена необходимая сумма из горбюджета, но потратить ее можно будет только на медицину", - рассказал лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Добкин пояснил, что диагностику можно будет пройти по направлению семейного врача.

Также лидер ОО "Наш Дом – Харьков" сообщил, что его команда уже определила три больницы и одну из крупных поликлиник, на базе которых можно будет создать диагностические центры.

Напомним, ранее Михаил Добкин на встрече с харьковчанами заявил, что стратегия развития Харькова должна предполагать, что город выстраивается вокруг человека, а не вокруг потребностей власти, как это происходит сейчас.

По его словам, Харьков должен развиваться так, чтобы каждый харьковчанин за короткое время мог получить все те услуги, которые предоставляет своим жителям город. "Человеку в первую очередь должны быть удобны и доступны услуги города, в том числе и финансово", - отметил Добкин, пояснив, что имеет в виду транспортные услуги, сферу отдыха и развлечений, услуги образования и здравоохранения.

Харьков Михаил Добкин

 
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