СБУ провела обыски и задержание членов "Нацкорпуса" в Харькове

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На Харьковщине задержали семерых человек, подозреваемых в создании преступной организации, которая препятствовала законной хозяйственной деятельности и занималась вымогательством средств

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Группировка имела четкую структуру и совершала тяжкие преступления экономического и насильственного характера", - говорится в сообщении.

По данным следователей, в преступную группировку входили почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители и люди с опытом ведения боевых действий.

Отмечается, что указанные лица требовали от предпринимателей прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, а также требовали средства у работников учреждений здравоохранения и субъектов хозяйствования, которые предоставляют ритуальные услуги.

Вымогательство сопровождалось угрозами и применением насилия к потерпевшим и их близким родственникам, умышленным уничтожением и повреждением автотранспорта", - добавляют в пресс-службе.

По данным правоохранителей, общий объем ежемесячной "прибыли" преступной организации достигал более 1 млн грн.

На работе и дома у подозреваемых провели 55 обысков. Среди изъятого - оружие, боеприпасы, средства связи, документы и деньги.

Согласно с сообщениями СМИ, речь идет о членах харьковской ячейки партии "Национальный корпус". Обыски подтвердили и в самой партии, отметив, что никаких подозрений членам партии пока не выдвигали.

"Вообще никому из ребят не сообщали - ни подозрения, ни дела. Абсолютно ничего. И сегодня утром просто вломились спецназовцы по адресам, где живут ребята. Вроде есть какое-то дело 2018 года, о котором они сейчас вспомнили", - отметил один из руководителей организации.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина открыл стрельбу: есть раненый. В Московском районе Харькова неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия в мужчину. По городу введена в действие полицейская операция "Сирена" для его задержания. Пострадавшим оказался представитель "Нацкорпуса" Артем Мошенский.