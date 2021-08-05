15:59  05 августа
В еще одной области обнаружили COVID-штамм "Дельта"
12:41  05 августа
Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку, - СМИ
08:11  05 августа
Сутки в зоне ООС: оккупанты 8 раз обстреляли наших бойцов
UA | RU
UA | RU
05 августа 2021, 16:35 10

В Украине ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15-24 м/сек

05 августа 2021, 16:35 10
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень динамичной. От нее можно ожидать и пасмурных, ветреных дней, и дождей и ливней, и жары выше +30, и охлаждения воздуха ночью до +8. Стабильным может оказаться только один регион – восток и часть юга Украины, но и там могут проявиться неожиданные капризы атмосферы.

Sinoptik.ua предупреждает об ухудшении погоды в Украине. В пятницу в центральном, северном, западном регионах, в Одесской области ожидаются грозы и ливни при шквальном усилении ветра до 15-24 м/сек.

Изменения погоды на западе страны с 6 по 9 августа будут достаточно интенсивными. Если в пятницу в регионе пройдут дожди с грозами и ветром, то в субботу осадки могут быть только местами, не такие обильные, как в пятницу. А в воскресенье потеплеет до +28 °С, дожди прекратятся и станет преимущественно солнечно. Даже в высокогорье будет тепло, днем +23 °С. В понедельник регион снова под влиянием неустойчивых воздушных масс и малоактивных атмосферных фронтов – снова дожди и очередное снижение температуры, и снова прогремят грозы.

Восток Украины в выходные и в понедельник будет изнывать от жары, в Луганской области до +36 °С, немного прохладнее в Харьковской – до +33 °С, в Донецкой – до +34 °С. В выходные дни в восточном регионе местами могут пройти грозовые дожди

На юге Украины жара продолжается. В пятницу небольшая облачность, до +34 °С, в Одесской области есть вероятность грозовых дождей. В субботу небо затянет облаками, могут пройти точечные грозы и ливни. В Крыму дожди ожидаются и в воскресенье. Понедельник в регионе будет солнечным и жарким, до +32 °С.

В пятницу в центре Украины местами могут пройти грозовые дожди с ураганным ветром. В выходные погода будет характеризоваться сдержанностью, +25…+28 °С. Но в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях в субботу и воскресенье не избежать эпизодических гроз и дождей.

На севере страны самой жаркой и сухой в пятницу будет Сумская область, до +32 °С. В остальных областях северного региона Украины накануне выходных +24…+27 °С, дожди, ливни, грозы. В выходные дни в Сумской области +26…+30 °С, грозы, дожди. В остальных областях комфортная температура воздуха до +26 °С, и осадки если и пройдут, то небольшие и местами.

В Киеве в пятницу будет пасмурно с прояснениями, до +24 °С, ожидаются грозы и дожди, сопровождаемые сильным ветром. В выходные и в первый рабочий день недели потеплеет до +28 °С. Самым комфортным днем в этот период может стать воскресенье, 8 августа: +26 °С, ясно. Это про такие дни говорят, что они нам даны, чтобы почувствовать дыхание жизни, ощутить красоту лета, чтобы потом, в дождливом ноябре вспоминать с улыбкой про медовый запах августа.

Ранее сообщалось, что на приморских курортах Украины до конца недели будет жаркая, преимущественно сухая, малооблачная погода.

погода Синоптики Солнце Дожди отдых тепло

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua