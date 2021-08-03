В Харькове во время движения горел трамвай с пассажирами
В Харькове вечером 2 августа вблизи площади Защитников Украины загорелся трамвай №8 с пассажирами
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС области.
В трамвае во время движения загорелись провода и пол в вагоне.
Водитель остановился и вызвал спасателей. При этом пассажиры, которые в момент инцидента находились в трамвае, самостоятельно вышли из вагона.
К приезду спасателей огонь охватил около 2 кв. м. Возгорание быстро ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, недавно в Харькове трамвай слетел с рельсов и врезался в киоск.
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