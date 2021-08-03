У Харкові під час руху горів трамвай з пасажирами

Фото: ДСНС

У Харкові ввечері 2 серпня поблизу площі Захисників України загорівся трамвай №8 з пасажирами

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС області.

У трамваї під час руху загорілися дроти та підлога у вагоні.

Водій зупинився і викликав рятувальників. При цьому пасажири, які в момент інциденту перебували в трамваї, самостійно вийшли з вагона.

До приїзду рятувальників вогонь охопив близько 2 кв.м. загоряння швидко ліквідували. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові трамвай злетів з рейок і врізався в кіоск.