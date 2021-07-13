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13 июля 2021, 10:46 14

Из-за несамостоятельности Терехова Харьков развивается неправильно, - Мустафаева

13 июля 2021, 10:46 14
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И.о. мэра Харькова Игорь Терехов является человеком главы МВД Арсена Авакова и абсолютно не самостоятелен в принятии решений, что отрицательно влияет на развитие Харькова

Об этом заявила депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева в эфире программы "ОбнажёнKha".

По словам Мустафаевой, Аваков через Терехова "отрицательно влияет на город". "Я абсолютно не поддерживаю все те процессы, которые сегодня происходят в городе", - добавила Мустафаева.

"Мы уже сегодня можем заметить, как ухудшилось состояние дорог. Центральные дороги они уже все в ямах. При Кернесе такого не было", - добавила депутат.

По ее словам, Аваков "задает вектор, чем нужно заниматься. И у нас сейчас огромное отмывание денег на зоопарке. Зоопарк уже стоит более 3 млрд. грн. У нас опять тендеры на закупку лавочек за баснословные деньги, строят туалеты за 15-16 млн грн, а тем, чем надо в городе не занимаются".

"Закупаются троллейбусы с автономным ходом, которые у нас горят дымятся, останавливаются, перегреваются. Под этот проект взяли 45 млн евро кредит Европейского банка реконструкции и развития", - добавила Мустафаева.

По ее словам, причина такой ситуации в том, что "Терехов непосредственно – это человек Авакова" и он абсолютно не самостоятелен в принятии решений.

Напомним, ранее Алина Мустафаева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить информацию об узурпации власти и. о. мэра Харькова Игорем Тереховым и принять меры по привлечению виновных к наказанию.

По информации Мустафаевой, назначение Терехова было пролоббировано Павлом Фуксом, губернатором Айной Тымчук и ближайшим соратником Авакова Игорем Котвицким и было незаконным. Кернес, как считает Мустафаева, во-первых, не принял присягу и не мог по закону исполнять обязанности мэра, а во-вторых, никак не мог, находясь в клинике, получить законную электронную подпись, которой было подписано представление Терехова на должность секретарая горсовета.

Харьков Терехов Игорь

 
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