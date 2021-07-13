Через несамостійність Терехова Харків розвивається неправильно, - Мустафаєва

В.о. мера Харкова Ігор Терехов є людиною глави МВС Арсена Авакова і абсолютно не самостійний у прийнятті рішень, що негативно впливає на розвиток Харкова

Про це заявила депутат Харківської міської ради від" Слуги народу " Аліна Мустафаєва в ефірі програми "ОбнаженКһа".

За словами Мустафаєвої, Аваков через Терехова "негативно впливає на місто". "Я абсолютно не підтримую всі ті процеси, які сьогодні відбуваються в місті", - додала Мустафаєва.

"Ми вже сьогодні можемо помітити, як погіршився стан доріг. Центральні дороги вони вже всі в ямах. При Кернесі такого не було", - додала депутат.

За її словами, Аваков "задає вектор, чим потрібно займатися. І у нас зараз величезне відмивання грошей на зоопарку. Зоопарк вже коштує понад 3 млрд. грн. У нас знову тендери на закупівлю лавочок за шалені гроші, будують туалети за 15-16 млн грн, а тим, чим треба в місті не займаються".

"Закуповуються тролейбуси з автономним ходом, які у нас горять димляться, зупиняються, перегріваються. Під цей проект взяли 45 млн євро кредит Європейського банку реконструкції та розвитку", - додала Мустафаєва.

За її словами, причина такої ситуації в тому, що "Терехов безпосередньо – це людина Авакова" і він абсолютно не самостійний у прийнятті рішень.

Нагадаємо, раніше Аліна Мустафаєва звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити інформацію про узурпацію влади в. о. мера Харкова Ігорем Тереховим і вжити заходів щодо притягнення винних до покарання.

За інформацією Мустафаєвої, призначення Терехова було пролобійовано Павлом Фуксом, губернатором Айною Тимчук і найближчим соратником Авакова Ігорем Котвіцьким і було незаконним. Кернес, як вважає Мустафаєва, по-перше, не прийняв присягу і не міг за законом виконувати обов'язки мера, а по-друге, ніяк не міг, перебуваючи в клініці, отримати законний електронний підпис, яким було підписано подання Терехова на посаду секретаря міськради.