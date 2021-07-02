Жили серед сміття: на Харківщині у матері забрали чотирьох дітей

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У Харківській області інспектори ювенальноï превенцiï разом із соцслужбами та представниками місцевої влади вилучили у однієї із сімей чотирьох дітей.

Про це пише RegioNews з посиланням на ювенальну превенцію ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що учора, 1 липня, під час рейду інспектори навідалися у проблемну родину. Діти жили серед сміття і в антисанітарних умовах.

До багатодітної матері вже раніше були зауваження щодо невиконання батьківських обов’язків. Попередження не подіяли - жінка умови проживання дітям не поліпшила, тож цього разу дітей вилучили з родини.

На жінку складено адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України.

Нагадаємо, днями на Прикарпатті шістьох неповнолітніх госпіталізували з харчовим отруєнням.