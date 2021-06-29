Михаил Добкин: Я не понимаю, как можно строить бегемотник за 200 млн, когда ничего нет в больницах

Нельзя в разгар пандемии COVID-19 тратить 2,5 млрд грн на зоопарк, в то время как больницы Харькова нуждаются в реконструкции, кислородных установках, нормальном питании

Об этом во время общения с харьковчанами на открытии двух новых локаций "ДОБКИН ХАБ", заявил городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом - Харьков" Михаил Добкин.

"Я люблю животных, у меня четыре собаки дома, у меня три кота, у меня черепаха, попугай сумасшедший, орет как резанный, но я его терплю. Но я не понимаю, как сегодня можно строить бегемотник за почти 200 млн грн, когда у нас в больницах – ни кислорода, ни постельного белья, ни питания нормального людям, ничего нет", – заявил Добкин.

Политик отметил, что отдавать 2,5 млрд грн на зоопарк – не своевременно. "Это, конечно, красивая картинка, там можно постоять, рассказывать, да, будет супер… Но не во время же пандемии! Этих средств хватило бы отреставрировать, отремонтировать и оснастить, ну пусть не полностью, но хотя бы частично модернизировать все больницы города", – сказал он.

Добкин подчеркнул, что уметь расставлять приоритеты – задача мэра города: "Куда направить свои усилия – построить еще один террариум для гадюк или сделать подземный переход в том месте, где машины часто сбивают людей. Вот такая задача мэра. Приоритеты от малого до великого. Он должен видеть, куда Харьков будет развиваться в ближайшие 10-15 лет".

Он напомнил, что медицинская система академика Семашко сегодня в Харькове полностью разрушена. Эта система "была неидеальна, но позволяла людям лечиться". "Сегодня мы не можем говорить, что завтра все поменяется и у человека будет столько денег, что ему хватит и на коммуналку, и на питание, и на жизнь, и на лечение", - отметил Добкин, добавив, в Харькове нужно создать собственные мощные центры по диагностике населения. "Прерогатива города – создать условия для врачей, для людей. Если на ранней стадии правильно поставлен диагноз, то многие болезни можно вылечить", – сказал Добкин.

"Если запущена диагностика или человека лечат не от того, что нужно, то и результат будет плачевным. На мой взгляд, в городе должно быть три больших диагностических центра. А четвертый центр сделать детским", – подчеркнул он.

Напомним, 28 июня в Харькове общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли два городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

19 июня, общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер Михаил Добкин открыли первые три локации с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".