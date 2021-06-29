Михайло Добкін: Я не розумію, як можна будувати бегемотник за 200 млн, коли нічого немає в лікарнях

Не можна в розпал пандемії COVID-19 витрачати 2,5 млрд грн на зоопарк, в той час як лікарні Харкова потребують реконструкції, кисневих установок, нормального харчування

Про це під час спілкування з харків'янами на відкритті двох нових локацій "ДОБКІН ХАБ", заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін.

"Я люблю тварин, у мене чотири собаки вдома, у мене три кота, у мене черепаха, папуга божевільний, кричить як різаний, але я його терплю. Але я не розумію, як сьогодні можна будувати бегемотник за майже 200 млн грн, коли у нас в лікарнях – ні кисню, ні постільної білизни, ні харчування нормального людям, нічого немає", – заявив Добкін.

Політик зазначив, що віддавати 2,5 млрд грн на зоопарк – не своєчасно. "Це, звичайно, красива картинка, там можна постояти, розповідати, так, буде супер ... але не під час же пандемії! Цих коштів вистачило б відреставрувати, відремонтувати і оснастити, ну нехай не повністю, але хоча б частково модернізувати всі лікарні міста", – сказав він.

Добкін підкреслив, що вміти розставляти пріоритети – завдання мера міста: "Куди спрямувати свої зусилля – побудувати ще один тераріум для гадюк або зробити підземний перехід в тому місці, де машини часто збивають людей. Ось таке завдання мера. Пріоритети від малого до великого. Він повинен бачити, куди Харків буде розвиватися в найближчі 10-15 років".

Він нагадав, що медична система Академіка Семашка сьогодні в Харкові повністю зруйнована. Ця система "була неідеальна, але дозволяла людям лікуватися". "Сьогодні ми не можемо говорити, що завтра все зміниться і у людини буде стільки грошей, що йому вистачить і на комуналку, і на харчування, і на життя, і на лікування", - зазначив Добкін, додавши, в Харкові потрібно створити власні потужні центри з діагностики населення. "Прерогатива міста - створити умови для лікарів, для людей. Якщо на ранній стадії правильно поставлений діагноз, то багато хвороб можна вилікувати", - сказав Добкін.

"Якщо запущена діагностика або людину лікують не від того, що потрібно, то і результат буде плачевним. На мій погляд, у місті має бути три великих діагностичних центри. А четвертий центр зробити дитячим", - підкреслив він.

Нагадаємо, 28 червня у Харкові громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили два міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

19 червня, громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер Михайло Добкін відкрили перші три локації з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".