Школы Харьковщины отправили на дистанционку

Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области

Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области

Фото: из открытых источников

В Харьковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений, в частности, о переходе обучения в школах на дистанционную форму.

Как передает RegioNews, такое решение приняли в региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, начиная с 18 марта школам Харьковской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и колледжам.

Напомним, за вчерашние сутки, на Харьковщине подтвердили 732 новых случая коронавируса. При этом область занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений - 92 242. Больше только в Киеве (923 149) и Одесской области (872 94).

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Харьковской области, которые специализируются на лечении пациентов с коронавирусом, остро не хватает врачей.