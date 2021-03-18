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18 марта 2021, 10:02 326

Школы Харьковщины отправили на дистанционку

18 марта 2021, 10:02 326
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Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области
Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области
Фото: из открытых источников
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В Харьковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений, в частности, о переходе обучения в школах на дистанционную форму.

Как передает RegioNews, такое решение приняли в региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, начиная с 18 марта школам Харьковской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и колледжам.

Напомним, за вчерашние сутки, на Харьковщине подтвердили 732 новых случая коронавируса. При этом область занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений - 92 242. Больше только в Киеве (923 149) и Одесской области (872 94).

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Харьковской области, которые специализируются на лечении пациентов с коронавирусом, остро не хватает врачей.

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