Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам

"Греться пойдем в парк им. Горького", - невесело шутят харьковчане каждую осень, когда коммунальщики срывают на месяц отопительный сезон. Теперь, когда харьковский муниципалитет выделил 400 миллионов на строительство зоосада и лишь 100 миллионов – на медицину, пришло время для новой остроты: "Лечиться будем в зоопарке"

"Греться пойдем в парк им. Горького", - невесело шутят харьковчане каждую осень, когда коммунальщики срывают на месяц отопительный сезон. Теперь, когда харьковский муниципалитет выделил 400 миллионов на строительство зоосада и лишь 100 миллионов – на медицину, пришло время для новой остроты: "Лечиться будем в зоопарке"

400 миллионов на "Африканское сафари" и "Водный мир"

Несмотря на коронавирусную угрозу, в Харькове решили не отказываться от насущных проблем – и продолжили реконструкцию зоопарка. И все бы ничего, если бы не суммы, которые во время пандемии тратят на преображение зоосада. На последней сессии Харьковского горсовета, которая состоялась 22 апреля, депутаты одобрили выделение дополнительных 400 млн грн на строительство зоопарка. "За" проголосовали 54 депутата и только 6 были "против" пира во время чумы.

Острую необходимость тратить 400 млн городские власти пояснили тем, что "появились изменения объемов финансирования мероприятий Городской программы обновления и развития Харьковского зоопарка". Согласно смете, сейчас, чтобы продолжить реконструкцию, нужно 1,058 млрд грн. Львиная доля этих денег пойдет на строительство тематических зон "Африканское сафари", "Мир побережья", "Водный мир" и т.д.

Визуализация обновленного зоопрака

Харьковский зоопарк закрыли на реконструкцию летом 2016-го, спустя полтора года стало известно, что городские власти готовы потратить на его обновление почти 2 млрд грн. О том, что во время строительства первоначальная сумма заметно увеличится, не сомневались ни активисты "Харьковского антикоррупционного центра", ни авторы проекта обновленного зоосада. На фоне изношенности городских коммуникаций (в январе 2020 года директор КП "Харьковские тепловые сети" Сергей Андреев сообщил, что около 90% трубопроводов исчерпали свой срок эксплуатации) реконструкция выглядела редким мотовством. На фоне набирающей обороты пандемии, которая, по прогнозам ученых, продлится около 2 лет, реконструкция Харьковского зоопарка навевает мысли о саботаже или самоубийстве.

За деньгами для медиков – к государству

Идею спустить громадные суммы на стройку века, а не на медицину, пытался опротестовать с трибуны внефракционный депутат горсовета Игорь Черняк. Он апеллировал и к острым потребностям медиков, оставшихся без должной защиты перед опасной инфекцией, к нехватке аппаратов ИВЛ. И к тому, что по иронии судьбы 2020 год в Харькове градоначальник назвал годом медицины.

Депутаты увеличили расходы на медицину на 106,1 млн грн, которые пустят на медикаменты, индивидуальные средства защиты, медоборудование и расходные материалы, на зарплату медработникам и закупку инсулина. Значительную часть этой сотни миллионов - 50,5 миллионов - составила госсубвенция. Эти средства Харьков уже получил из государственного бюджета и не может направить на какие-то иные нужды, кроме медицинских.

Игорь Черняк призывал мэра Харькова Геннадия Кернеса созвать внеочередную сессию и выделить деньги на доплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. По словам Черняка, другие города Украины, чьи бюджеты заметно меньше харьковского, нашли средства на борьбу с опасной инфекцией и на доплату медикам. Днепр и Запорожье выделили по 100 млн. Одесса — 145 млн., Львов – 157 млн.

Сессия горсовета, фото Игоря Черняка

Геннадий Кернес парировал, что доплачивать медработникам должно государство, открестившись от учреждений, которые уже лечат пациентов с COVID-19.

"Это обязательства государства... У города нет инфекционных больниц. Инфекционные больницы — больницы областного подчинения. Врачи, которые лечат коронавирус, работают в областных больницах", — заявил Кернес.

На самом деле харьковские городские больницы №31, №28, №18 и роддом №2 им.Гельфериха стали опорными для лечения коронавируса, плюс еще 4 больницы резерва (прим. авт.).

"Исключительное непонимание существующей ситуации, в которой работают врачи. То, что было сказано про год медицины, не больше, чем слова. Дополнительные суммы также пойдут на благоустройство города, на дорогу через рынок Барабашово, еще на один новый рынок – на все, без чего в пандемию никак не обойтись", - заметил Черняк.

Согласно статье 32 Закона о местном самоуправлении, к полномочиям местных органов власти относится управление учреждениями здравоохранения, их материально-техническое и финансовое обеспечение - напоминает юрист, член Харьковской экспертной группы по поддержке медицинской реформы Елена Хитрова. Если больнице не хватает чего-то, местная власть несет за это ответственность как владелец.

"И то, что платит сегодня Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), местные власти не освобождает от доплат. Он (Кернес) должен финансово обеспечить учреждения, если им не хватает средств. А средств будет не хватать, потому что эти доплаты не заложены в финансовый план. И поэтому любому учреждению придется или на чем-то экономить, например, на закупке лекарств или искать дополнительный источник доходов", - подчеркнула Елена Хитрова.

Карантинный сепаратизм и любимые игрушки

У Геннадия Кернеса всегда в приоритете были имиджевые проекты. Еще со времен Парка им. Горького, который, как кажется мэру, дал ему лично определенный прирост рейтинга, - напоминает харьковский политолог Антон Авксентьев.

"Кернес, вероятно, считает, что медиков без денег не оставят, что доплаты медработникам в любом случае будут дофинансированы – из какого-то резервного фонда, или меценаты помогут, или еще откуда-нибудь. А на зоопарк и парк Горького фонд борьбы с коронавирусом денег не даст. Поэтому городской бюджет он продолжает тратить на те проекты, которые могут дать рейтинговые дивиденды в контексте местных выборов", - объясняет Авксентьев.

При этом в информационном плане в глазах харьковчан мэр Кернес очень активно борется с коронавирусом. Если спросить у рядового горожанина о том, кто больше всех противостоит инфекционной угрозе, тот, не задумываясь, ответит, что Кернес и Ярославский, отмечает политолог.

Фото: kharkivoda.gov.ua

"Он (Кернес) просто борется сбором денег с уважаемых людей, и частично он уже потратил их на целевой пиар: раздает продуктовые наборы, раздает через школы и детсады одноразовые медицинские маски (по 3 штуки на семью каждую неделю – прим. авт.). В каком-то смысле создает видимость", - говорит Авксеньев.

Причина, по которой Геннадий Кернес не хочет раскошелиться на медицину, проста – он, как и мэры крупных украинских городов, после децентрализации ощутил новые финансовые возможности и вкус свалившихся на него денег. Так считает политолог Андрей Золотарев.

"И перетягивание финансового каната с центром привело к тому, что ненужное оставляем, а необходимое - режем. Это логика и секвестрированного бюджета Украины, и на местах такая же ситуация – тяжело отказаться от любимых игрушек", - резюмирует ситуацию Золотарев.

Дело не ограничивается одними только доплатами – харьковский градоначальник вовсю демонстрирует карантинный сепаратизм, игнорируя распоряжения центра и закрывая метро, рынки и школы на свое усмотрение, а не после указки сверху, говорит Золотарев.

"Мэры почувствовали момент слабости и действуют без оглядки (на центральную власть – прим. авт.). При Порошенко еще побаивались, сейчас во многом развязаны руки. Карантинный сепаратизм возник из-за того, что городские головы чувствуют свое всевластие и прочность позиций. По свежей социологии конкурент Кернесу еще не вызрел, как и Филатову. Мэры крупных городов – Кличко, Кернес, Филатов – чувствуют себя абсолютно спокойно", - расставляет точки над "і" Андрей Золотарев.

Карантинный сепаратизм Кернеса мог бы подстегнуть к активным действиям другого известного харьковчанина - министра МВД Арсена Авакова, который давно находится в противостоянии с Кернесом. Но сейчас в Киеве замаячил другой противовес Авакову – Михаил Саакашвили, и министру в ближайшее время явно будет не до Кернеса и медицинских проблем харьковчан, подчеркивает Золотарев.