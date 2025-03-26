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В Минэнерго рассказали, сколько украинцы будут платить за свет в апреле. Министр объяснил, ждать ли смену тарифов

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает RegioNews.

В апреле не ожидается повышение тарифа на электроэнергию. В настоящее время действует тариф 4,32 гривны за киловатт-отрасль. При этом есть потребители, которые могут платить вдвое меньше. Речь идет о тех, кто имеет двухзонные счетчики. У них тариф делится следующим образом:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и составляет – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Такая цена (4,32 гривны) будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля. То есть потом стоимость может измениться.

"Повышение тарифа - это сложный, но необходимый шаг. Цель - не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. и", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Следует отметить, что при этом газ остается стабильным. Большинство украинцев являются клиентами "Нефтегаз". У этой компании до сих пор действует тариф 7,96 гривны за кубический метр. У других компаний цена колеблется от 7 до 10 гривен в среднем.