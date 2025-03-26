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26 березня 2025, 00:20

Чи подорожчає світло в квітні: що кажуть в Міненерго

26 березня 2025, 00:20
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У Міненерго розповіли, скільки українці платитимуть за світло в квітні. Міністр пояснив, чи чекати на зміну тарифів

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає RegioNews.

У квітні не очікується підвищення тарифу на електроенергію. Наразі діє тариф 4,32 гривні за кіловат-голину. При цьому є споживачі, які можуть платити вдвічі менше. Йдеться про тих, хто має двозонні лічильники. У них тариф ділиться наступним чином:

  • денний тариф діє з 7:00 до 23:00 і складає – 4,32 гривні за кіловат-годину;
  • нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Така ціна (4,32 гривні) діятиме щонайменше до 30 квітня. Тобто, потім вартість може змінитися.

"Підвищення тарифу - це складний, але необхідний крок. Мета - не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Слід зазначити, що при цьому газ наразі лишається стабільним. Більшість українців є клієнтами "Нафтогаз". У цієї компанії досі діє тариф 7,96 гривні за кубічний метр. У інших компаній вартість коливається від 7 до 10 гривень в середньому.

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