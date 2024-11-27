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27 ноября 2024, 06:06

Отключения света 27 ноября: как будут действовать графики

27 ноября 2024, 06:06
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фото: pixabay.com
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Компания "Укрэнерго" обнародовала графики отключения электроэнергии на среду, 27 ноября

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает RegioNews.

Отключения будут использоваться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса.

08:00 – 19:00 – будет отключаться одна очередь для бытовых потребителей.

То есть, каждая группа будет обесточена не более 4 часов.

07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения будет действовать для промышленности и бизнеса.

Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Причина отключений – последствия массированного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры 17 ноября. Тогда под вражеским ударом оказались почти все области Украины.

Напомним, после ночной атаки российских дронов 26 ноября в Тернополе введены жесткие графики отключения электроэнергии. Согласно обнародованному графику, свет будет включаться только в течение двух часов в сутки.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света
Из-за атаки дронов в Тернополе всего два часа в сутки будет светло.
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