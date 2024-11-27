Відключення світла 27 листопада: як будуть діяти графіки

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Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає RegioNews.

Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

08:00 - 19:00 - буде відключатися одна черга для побутових споживачів.

Тобто кожна група буде знеструмлена не більше 4 годин.

07:00 - 20:00 - застосування графіків обмеження буде діяти для промисловості та бізнесу.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Причина відключень - наслідки масованого удару росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури 17 листопада. Тоді під ворожим ударом опинилися майже всі області України.

Нагадаємо, після нічної атаки російських дронів 26 листопада у Тернополі запроваджені жорсткі графіки відключення електроенергії. Відповідно до оприлюдненого графіка, світло буде вмикалося лише протягом двох годин на добу.