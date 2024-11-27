Відключення світла 27 листопада: як будуть діяти графіки
Компанія "Укренерго" оприлюднила графіки відключення електроенергії на середу, 27 листопада
Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає RegioNews.
Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу.
08:00 - 19:00 - буде відключатися одна черга для побутових споживачів.
Тобто кожна група буде знеструмлена не більше 4 годин.
07:00 - 20:00 - застосування графіків обмеження буде діяти для промисловості та бізнесу.
Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.
В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.
Причина відключень - наслідки масованого удару росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури 17 листопада. Тоді під ворожим ударом опинилися майже всі області України.
Нагадаємо, після нічної атаки російських дронів 26 листопада у Тернополі запроваджені жорсткі графіки відключення електроенергії. Відповідно до оприлюдненого графіка, світло буде вмикалося лише протягом двох годин на добу.