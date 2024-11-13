В Украине ввели ограничение электроснабжения — кого это касается

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По Украине вводят отключение света в среду, 13 ноября, для бизнеса и промышленности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

Причина отключения света – краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.

Ограничения будут действовать в течение дня для бизнеса и промышленных потребителей. После устранения проблем вечером ограничения будут отменены. Бизнес также призывают более активно импортировать электроэнергию для собственных нужд.

В "Укрэнерго" отмечают, что сегодня никаких ограничений для населения не предусматривается.

Напомним, российские войска утром, 13 ноября, нанесли ракетный удар по Киеву и области. В результате атаки пострадал человек.