В Україні запровадили обмеження електропостачання — кого це стосується
По Україні вводять відключення світла у середу, 13 листопада, для бізнесу та промисловості
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укренерго".
Причина відключення світла - короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.
Обмеження діятимуть упродовж дня для бізнесу та промислових споживачів. Після усунення проблем ввечері обмеження будуть скасовані. Бізнес також закликають активніше імпортувати електроенергію для власних потреб.
В "Укренерго" наголошують, що сьогодні жодних обмежень для населення не передбачається.
Нагадаємо, російські війська вранці, 13 листопада, завдали ракетного удару по Києву та області. Внаслідок атаки постраждала людина.
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