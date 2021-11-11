В Украине повысят пенсии: кто и на какую прибавку может рассчитывать

Фото: из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на проект государственного бюджета на 2022 год.

Минимальная пенсия составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных и ее увеличат лишь на 159 гривен. Максимальный размер пенсии составляет десять прожиточных минимумов и увеличится с 19 340 до 20 930 гривен.

Как будут повышать пенсии:

в декабре – 1934 гривни;

в июле 2022 года – 2027 гривен;

в декабре 2022 года – 2093 гривни.

В то же время дефицит Пенсионного фонда на следующий год заложен на рекордном уровне - 200,6 миллиарда гривен.

Сколько украинцев и какую пенсию получают:

меньше 2000 гривен - 15,6% пенсионеров, а это 1,7 миллиона человек;

от 2001 до 3000 гривен - 38,3% пенсионеров, а это 4,19 миллиона человек;

от 3001 до 4000 гривен - 19,4% пенсионеров, а это 2,13 миллиона человек;

от 4001 до 5000 гривен - 9,3% пенсионеров, а это 1 миллион человек;

от 5001 до 10 тысяч гривен - 13,5% пенсионеров, а это 1,47 миллиона человек;

более 10 тысяч гривен - 3,9% пенсионеров, а это 433,5 тысячи человек.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год предусмотрев, среди прочего 6 миллиардов гривен на округа для депутатов-мажоритарщиков.