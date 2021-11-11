В Украине повысят пенсии: кто и на какую прибавку может рассчитывать
Украинцы получат повышение пенсий в 2022 году. Максимальная сумма повышения составит 1590 гривен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на проект государственного бюджета на 2022 год.
Минимальная пенсия составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных и ее увеличат лишь на 159 гривен. Максимальный размер пенсии составляет десять прожиточных минимумов и увеличится с 19 340 до 20 930 гривен.
Как будут повышать пенсии:
- в декабре – 1934 гривни;
- в июле 2022 года – 2027 гривен;
- в декабре 2022 года – 2093 гривни.
В то же время дефицит Пенсионного фонда на следующий год заложен на рекордном уровне - 200,6 миллиарда гривен.
Сколько украинцев и какую пенсию получают:
- меньше 2000 гривен - 15,6% пенсионеров, а это 1,7 миллиона человек;
- от 2001 до 3000 гривен - 38,3% пенсионеров, а это 4,19 миллиона человек;
- от 3001 до 4000 гривен - 19,4% пенсионеров, а это 2,13 миллиона человек;
- от 4001 до 5000 гривен - 9,3% пенсионеров, а это 1 миллион человек;
- от 5001 до 10 тысяч гривен - 13,5% пенсионеров, а это 1,47 миллиона человек;
- более 10 тысяч гривен - 3,9% пенсионеров, а это 433,5 тысячи человек.
Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год предусмотрев, среди прочего 6 миллиардов гривен на округа для депутатов-мажоритарщиков.
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