В Україні підвищать пенсії: хто і на яку надбавку може розраховувати
Українці отримають підвищення пенсій у 2022 році. Максимальна сума підвищення складе 1590 гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на проект державного бюджету на 2022 рік.
Мінімальна пенсія становить прожитковий мінімум для непрацездатних і її збільшать лише на 159 гривень. Максимальний розмір пенсії становить десять прожиткових мінімумів і збільшиться з 19 340 до 20 930 гривень.
Як підвищуватимуть пенсії:
- у грудні - 1934 гривні;
- у липні 2022 року - 2027 гривень;
- у грудні 2022 року - 2093 гривні.
Водночас дефіцит Пенсійного фонду на наступний рік закладено на рекордному рівні - 200,6 мільярда гривень.
Скільки українців і яку пенсію отримують:
- менше 2000 гривень - 15,6% пенсіонерів, а це 1,7 мільйона осіб;
- від 2001 до 3000 гривень - 38,3% пенсіонерів, а це 4,19 мільйона осіб;
- від 3001 до 4000 гривень - 19,4% пенсіонерів, а це 2,13 мільйона осіб;
- від 4001 до 5000 гривень - 9,3% пенсіонерів, а це 1 мільйон осіб;
- від 5001 до 10 тисяч гривень - 13,5% пенсіонерів, а це 1,47 мільйона осіб;
- понад 10 тисяч гривень - 3,9% пенсіонерів, а це 433,5 тисячі осіб.
Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла в першому читанні проект бюджету на 2022 рік передбачивши, серед іншого 6 мільярдів гривень на округи для депутатів-мажоритарників.
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