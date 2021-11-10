13:16  10 ноября
Столичные школьники еще на неделю задержатся на "дистанционке"
11:18  10 ноября
Украинцы заплатят штраф за выгул собак без намордника
09:05  10 ноября
В Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса: заболели более 23 тысяч человек
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2021, 11:18

Украинцы заплатят штраф за выгул собак без намордника

10 ноября 2021, 11:18
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине вступили в силу внесенные Верховной Радой изменения в закон, предусматривающий усиление контроля по обращению с животными

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на законопроект, опубликованный на сайте парламента.

В документе речь идет об увеличении штрафов за выгул собак опасных пород без намордников и поводков в общественных местах, а также полном запрете передвижных зоопарков и выставок.

Также предусмотрены штрафы за выгул собак без намордников и поводков, неуборку экскрементов за животными.

Какое наказание: предупреждение или штраф от 170 до 340 гривень. Для должностных лиц – предупреждение или штраф от 340 до 850 гривень. После повторного правонарушения штраф увеличивается – от 340 до 510 гривень, для должностных лиц – от 510 до 1020 гривень.

В случае причинения вреда имуществу или здоровью человека владельцу животного грозит штраф от 3400 до 5100 гривень с конфискацией животного.

В полномочия местной власти в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и иной запрещенной законом деятельности.

Ранее мы писали, что в Харькове 81-летнюю жительницу Новобаварского района загрызли собаки. Кроме того, в Днепре стаффордширский терьер напал на 11-летнего мальчика — собака укусила его в область паха. У ребенка серьезные травмы, он находится в областной больнице, его прооперировали.

собака Верховная Рада животные штраф законопроект

На Черкасщине на женщину с ребенком напал баран
09 ноября 2021, 18:17
В Черновцах бешеная белка покусала людей
08 ноября 2021, 12:33
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram