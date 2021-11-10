Украинцы заплатят штраф за выгул собак без намордника

Фото: из открытых источников

В Украине вступили в силу внесенные Верховной Радой изменения в закон, предусматривающий усиление контроля по обращению с животными

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на законопроект, опубликованный на сайте парламента.

В документе речь идет об увеличении штрафов за выгул собак опасных пород без намордников и поводков в общественных местах, а также полном запрете передвижных зоопарков и выставок.

Также предусмотрены штрафы за выгул собак без намордников и поводков, неуборку экскрементов за животными.

Какое наказание: предупреждение или штраф от 170 до 340 гривень. Для должностных лиц – предупреждение или штраф от 340 до 850 гривень. После повторного правонарушения штраф увеличивается – от 340 до 510 гривень, для должностных лиц – от 510 до 1020 гривень.

В случае причинения вреда имуществу или здоровью человека владельцу животного грозит штраф от 3400 до 5100 гривень с конфискацией животного.

В полномочия местной власти в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и иной запрещенной законом деятельности.

Ранее мы писали, что в Харькове 81-летнюю жительницу Новобаварского района загрызли собаки. Кроме того, в Днепре стаффордширский терьер напал на 11-летнего мальчика — собака укусила его в область паха. У ребенка серьезные травмы, он находится в областной больнице, его прооперировали.