В Минэкономики планируют повысить минимальные цены на алкоголь

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Министерство экономики разработало и направило на согласование с заинтересованными участниками рынка проект постановления о повышении минимальных цен на алкоголь, что приведет к росту цен на алкогольную продукцию легальных производителей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт министерства.

По словам заместителя министра экономического развития Сергея Теленика, из-за подорожания сырья и используемых в отрасли материалов легальные производители алкоголя не могут повысить стоимость своего продукта до экономически обоснованных значений без повышения минимальных цен.

"Для решения сложившейся на рынке спиртных напитков ситуации Минэкономики совершенствует инструменты ценового регулирования, в частности путем обновления минимальных цен на алкоголь. Соответствующий проект постановления направлен на согласование всех заинтересованных участников рынка", - заявил чиновник.

Как отмечается в сообщении минэкономики, повышение минимальных цен на алкоголь "позволит детенизировать рынок алкоголя, а также будет способствовать развитию реального сектора экономики".

"Инструмент минимальных розничных цен вместе с показателями стоимости и качества обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это сокращает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", - отметил Теленик,