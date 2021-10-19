СБУ открыла дело против "Харьковгаза" из-за отключения от газа целого села

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СБУ открыла уголовное производство в отношении АО "Харьковгаз"за действия, направленные на смену или свержение конституционного строя, поскольку те накануне отопительного сезона отключили от газа целое село

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

СБУ изучает обстоятельства, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.

По имеющейся информации, чиновники этой частной компании вымогали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" Президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе.

По информации СБУ, чиновники АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ.

Сразу после отключения, жителям села выдвинули требование: подписать дополнительное соглашение на еще одну несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была бы вырасти на 1200-1800 гривен в год, - сообщают в СБУ.

Представители АО "Харьковгаз" отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор. То есть, пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, жители села были поставлены в безвыходное положение.

При этом руководство "Харьковгаза" заявило что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виноваты в этом Президент и руководство государства. Это повлекло многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытия автодорог.

Таким образом, у сотрудников газовой компании усматриваются отдельные признаки действий, предусмотренных ст. 109 Уголовного Кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

После вмешательства правоохранителей и местных властей, газоснабжение в село восстановили 17 октября.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации.

Справочно. Акционерное общество "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.

Как сообщалось, 20 сентября в Черновицкой области перекрывали международную трассу из-за более 3-месячного отключения от газа села Дубовцы.

Также известно, что в Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла.