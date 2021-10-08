Ударила бутылкой по голове: в Кривом Роге пассажирка напала на водителя трамвая
В Кривом Роге в вагоне коммунального транспорта пассажирка напала на водителя трамвая
Как пишет RegioNews, об этом сообщила депутат горсовета Наталия Шишка.
Инцидент произошел вчера, в Кривом Роге в Ингулецком районе между ЮгоГЗК - НкГЗК в трамвае №7.
"Хроники безвозмездного проезда. Во время осуществления пассажирских перевозок на маршруте №7 водителю трамвая понадобилась скорая медицинская помощь: ее ударила бутылкой по голове бесплатная пассажирка. Водитель был госпитализирован, согласно предварительному диагнозу, с сотрясением головного мозга", - говорится в сообщении.
Причина конфликта не сообщается.
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