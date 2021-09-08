Кабмин подтвердил отставку трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

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В Кабинете министров подтверждают отставку трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Конкурс на вакантные должности планируется провести до конца ноября

Как передает RegioNews об этом было объявлено во время заседания правительства.

По словам первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко, заявления о прекращении полномочий уже поступили в Кабмин.

"Поэтому предлагается такое протокольное решение. Минэкономики вместе с НАК "Нафтогаз Украины"... в полном объеме принять дополнительные меры по отбору на три должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - отметил он.

В то же время премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что уже объявлен конкурс по отбору одного члена наблюдательного совета.

"Вместе мы должны до конца ноября провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - добавил премьер.

Напомним, что накануне стало известно о отставку трех независимых членов наблюдательного совета: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан, которая возглавляла его.