14:58  08 сентября
В Украине подешевел ряд продуктов: какие больше всего
14:49  08 сентября
В правительстве хотят ввести штрафы из-за некачественного предоставления соцуслуг
17:38  08 сентября
На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших защитников из запрещенного Минскими соглашениями оружия
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2021, 14:52 83

Кабмин подтвердил отставку трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

08 сентября 2021, 14:52 83
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Кабинете министров подтверждают отставку трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Конкурс на вакантные должности планируется провести до конца ноября

Как передает RegioNews об этом было объявлено во время заседания правительства.

По словам первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко, заявления о прекращении полномочий уже поступили в Кабмин.

"Поэтому предлагается такое протокольное решение. Минэкономики вместе с НАК "Нафтогаз Украины"... в полном объеме принять дополнительные меры по отбору на три должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - отметил он.

В то же время премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что уже объявлен конкурс по отбору одного члена наблюдательного совета.

"Вместе мы должны до конца ноября провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - добавил премьер.

Напомним, что накануне стало известно о отставку трех независимых членов наблюдательного совета: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан, которая возглавляла его.

Кабмин Нафтогаз премьер Наблюдательный совет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua