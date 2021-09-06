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06 сентября 2021, 17:24 8

Анонсированные правительством повышенные стипендии достанутся меньшему количеству студентов

06 сентября 2021, 17:24 8
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Фото из открытых источников
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Кабмин повысил стипендии студентам, но уменьшил количество получателей

Об этом свидетельствует постановление Правительства от 1 сентября 2021 г. № 933, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Кабинет министров обнародовал постановление о повышении размера стипендий. Размер выплат студентам увеличивается с 1 января 2022 года, но количество получателей сокращается более чем на 10%.

Согласного с документом, каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 35 до 40) фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам. Таким образом, процент стипендиатов снижается, поскольку ранее он составлял от 40 до 45%.

В то же время размер академических стипендий повышается:

для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен,

для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен,

для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - с 1300 до 2000 гривен.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Как сообщалось 1 сентября, Кабмин повысил стипендии студентам минимум в полтора раза.

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