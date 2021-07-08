ГБР призывает украинцев "сдавать" чиновников, которые имеют непомерные богатства

Фото ГБР

Украинцам советуют присоединиться к выявлению чиновников, имеющих незаконные доходы. Для этого нужно обратиться в соответствующие органы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В частности, гражданам напоминают, что ГБР запустило отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов.

Для улучшения сотрудничества с заявителями по разоблачению таких фактов Бюро создало на сайте специальную форму для обращений. Форму можно заполнить анонимно.

Руководство ГБР держит этот вопрос на личном контроле, а все полученные сведения будут тщательно проверяться.

Поэтому украинцам предлагают в случае подозрения, что у какого-то чиновника есть много денег, которые он возможно получил незаконно, обращаться таким способом в ГБР:

- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;

- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 09:00 до 18:00, пятница - с 09:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день)

- отправив информацию на адрес электронной почты: [email protected];

почтовой связью в адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 м. Киев, 01032;

- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 м. Киев;

- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 м. Киев.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионном хищении бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор".