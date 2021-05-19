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19 мая 2021, 14:31 17

В Кабмине решили прекратить регулирование цен на газ для теплокоммунэнерго

19 мая 2021, 14:31 17
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Фото: из открытых источников
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Правительство не будет продлевать действие ВСО (возложение специальных обязательств) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Срок действия постановления истекает 20 мая этого года

Как передает RegioNews, об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене", - сообщил глава правительства.

По мнению премьера, это очень важный шаг к созданию полноценного рынка газа.

Это шаг, который позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - добавил премьер.

Отмечается, что предприятия теплокомунэнерго теперь будут заключать договоры на поставку газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Кроме того, согласно разъяснениям НКРЭКУ, смена поставщика для них возможна даже при условии наличия задолженности за газ.

Напомним, в апреле этого года глава "Оператора ГТС" сообщал, что долг облгазов перед ГТС Украины достиг 10 млрд грн. За первый квартал 2021 года они нарастили долг на 8,7 миллиарда грн

Кабмин газ Денис Шмыгаль цена Нафтогаз

 
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